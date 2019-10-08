(فيسبوك) تُغلق عدة صفحات في فلسطين



وقال المستشار القانوني لمؤسسة (سوا) المحامي جلال خضر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإغلاق لهذه الصفحات، تم بناء على طلب من مؤسسة (سوا) التي تحوز على صفة الشريك الموثوق لكل من شركة (فيسبوك)، (أنستغرام) و(ماسنجر)، مما يؤهلها للتواصل مباشرة مع هذه الشركات لإزالة أي اعتداء يتضمن الإهانة، التحقير، التمييز أو التحرش باستخدام الأفلام، الصور أو التعليقات.



وأكد خضر، أنه بموجب التفاهمات مع هذه الشركات، تستطيع مؤسسة (سوا) شطب التعديات الحاصلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.



يذكر، أن مؤسسة (سوا) تعمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله وبخاصة العنف الجنسي والعنف الإلكتروني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتدير الخط الهاتفي المجاني رقم 121 الذي يعمل على تقديم خدمة الإرشاد لضحايا العنف الواقع على النساء والأطفال بشكل خاص.

رام الله - دنيا الوطنقامت شركة (فيسبوك) بطلب من مؤسسة (سوا) بالعمل على إغلاق عدة صفحات وهمية أنشئت من خارج فلسطين لاستخدامها في الابتزاز والتحرش والإساءة الجنسية.