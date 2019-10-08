لأول مرة.. مُتسابق يحصد لقب خمس جولات متتالية في رياضة السيارات الفلسطينية





وتمكن سعادة من إحراز اللقب على متن سيارة من نوع بيجو بزمن قدرة 1:16:00 فيما حل المتسابق طارق عبد الهادي بالمركز الثاني على متن BMW بزمن قدرة 1:18:02 في السباق الذي أقيم صباح الجمعة في ساحة الكارتينغ بمدينة أريحا.



وتمكن سعادة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" من حصد ألقاب الجولات الخمس خلال موسم 2019؛ ليسجل رقماً قياسياً وبأوقات زمنيه قياسية، وعروض شيقة، أمتعت كل من تابع السباقات.



فعند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، وفي رياضي بامتياز، أعطى حكم حامد مدير السباق إشارة بدء السباق بالعلم الفلسطيني بعد الاستماع للسلام الوطني الفلسطيني، للمتسابق احمد الحيح وبمشاركة 15 متسابقاً من أنحاء الوطن.



وشهدت الجولة الأولى من السباق منافسة قوية بين المتسابقين في ظل تشجيع رائع من الجماهير المحتشدة التي تفاعلت مع أصوات الفرامل واللمحات الفنية الرائعة من المتسابقين حيث تمكن سعادة من الحصول على أفضل ترتيب بزمن قدرة 1:16:00.



وفي الجولة الثالثة حافظ سعادة على تربعه على عرش الجولة بزمن قدرة 1:16:37



وفي الجولة الثالثة، جولة الحسم "التوب تين" والتي كانت مثيرة بكل تفاصيلها تمكن سعادة من تحقيق رقم قياسي بتسجيله زمن قياسي1:15:85 في الوقت الذي لم يتمكن فيه البطل طارق عبد الهادي من كسر رقمه السابق 1:18:02 رغم المنافسة القوية ليتوج سعادة بطلاً لسباق الجولة الختامية.



جولة العشرة الأوائل"جولة الحسم وكسر الأرقام"



وفي الجولة النهائية "جولة التوب تين" جاءت النتائج النهائية على النحو التالي



المركز الأول المتسابق جورج سعادة على متن بيجو بتوقيت قدره 01:15:85



المركز الثاني المتسابق طارق صرصور على متن BMW بتوقيت قدره 01:18:02



المركز الثالث المتسابق مارتين حنضل على متن بيجو بتوقيت قدره 1:18:92



المركز الرابع المتسابق إسلام أبو سرية على متن BMW بتوقيت قدره 01:21:11



المركز الخامس المتسابق عبد الإله ناصيف على متن أودي بتوقيت قدره 01:22:33



المركز السادس المتسابق احمد ناصيف على متن أودي بتوقيت قدره 01:22:71



المركز السابع المتسابق رامي قاطوني على متن BMW بتوقيت قدره 01:23:71



المركز الثامن المتسابق رمزي صلاح على متن BMW بتوقيت قدره 01:25:30



المركز التاسع المتسابق شاربل فرح على متن هوندا بتوقيت قدره 01:25:40



المركز العاشر المتسابق احمد الحيح على متن متسوبيشي بتوقيت قدره 01:25:67



أبطال الفئات:



بطل الفئة رقم 14 -- جورج سعادة



بطل الفئة رقم 2 -- هاني مسالمة



بطل الفئة رقم 4 – احمد الحيح



بطل الفئة رقم 8 -- مارتن حنضل



· تتويج المتسابقين حسب الترتيب



أسرع أمامي – جورج سعادة



أسرع خلفي – طارق عبد الهادي



أسرع دفع رباعي – عبد الإله ناصيف



أسرع مشارك من عرب الداخل – إبراهيم حجازي



اللجان الفنية ترفع لها القبعات



على مدار العام عملت اللجان الفنية كخلية نحل وغرفة عمليات من اجل إنجاح السباقات وإيصالها إلى بر الأمان فكان لها الدور الأبرز والتي تستحق الشكر والتقدير وهذا ما أكده رئيس الاتحاد عبد الله الشعراوي بأن اتحاد رياضة السيارات سيعمل على إقامة كرنفال رياضي احتفالي كبير من اجل تكريم الأبطال والشركات الراعية والداعمة وكافة أعضاء اللجان الفنية التي عملت على مدار العام.



وأشرف على السباق محمد نزال نائب رئيس الاتحاد ومسؤول ملف السيارات وحكم حامد ومحمد عدوي ونبيل الكنش واحمد لدادوة وعمر الخطيب وعامر مزعرو وسامر الشني ويوسف فليفل وجابر العاروري ورامي العاروري وراتب سعادة ومحمود شحام وفراس حامد وإبراهيم حامد وطارق الكنش وسليمان البدوي ومحمد أبو عرام ناطقا رسميا.



رام الله - دنيا الوطنلأول مرة في تاريخ رياضة السيارات الفلسطينية، يتمكن متسابق من حصد لقب خمس جولات متتالية خلال الموسم الرياضي، فبعد أن تسيد فارس بيت لحم البطل جورج سعادة، عملاق سرعة السيارات نتائج الجولة الختامية ليتوج بطلاً للجولة الختامية من بطولة فلسطين لسباقات سرعة السيارات لموسم 2019 عندما رسم ملامح الزعامة بصورة أنيقة في الجولة الأخيرة.