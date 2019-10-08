عاجل

  • النائب العام بإيران:جميع المعدات العسكرية لتنفيذ مخطط اغتيال سليماني نقلت من الحدود وجاهزة للاستعمال

شؤون فلسطينية

أول تعليق من فتح على اعتقال الأمن بغزة طاقم تحديث بيانات الموظفين

أول تعليق من فتح على اعتقال الأمن بغزة طاقم تحديث بيانات الموظفين
موظفون في إحدى وزارات القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح، أنه آن الأوان لفضح ما وصفته "نفاق" حركة حماس فيما يتعلق بمعاناة المواطنين في قطاع غزة.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح: إنه "بينما تعملُ الحكومة الفلسطينيّةُ برئاسةِ الدكتور محمد اشتيّة، وبتوجيهٍ مباشر من الرئيس أبو مازن على إيجاد حلولٍ سريعةٍ ومناسبةٍ تضمنُ حقوقَ الموظّفينَ في غزّةَ وتكفلُ العدالةَ في دفعِ الرّواتبِ لهم، وفي وقتٍ تدّعي فيه حماس حرصها على هؤلاء الموظفين، وتجعلُ منهم "قميصَ عثمان" تستخدمه للإساءةِ إلى الحكومةِ والقيادةِ الفلسطينيةِ، وورقةَ توتٍ تحاول بها سَتْرَ عوراتِ فسادها وعجزها عن إدارة شؤون أهلنا في القطاع على التعرّض لأعضاء اللجنةِ الحكومية المكلفة بالتدقيق في قاعدة البيانات المتعلقةِ بالموظفين العاملين في غزة، تمهيداً لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في دفع مستحقاتهم". 

وأضاف الجاغوب: "عندما تقوم حماس بهذا العمل المناقض لأبسط الأعرافِ والتقاليد الوطنية، فإنها بذلك تعبّرُ عن إصرارها على استمرار أزمة رواتب الموظفين ومعاناتهم، وتكشفُ عن عقلية (العصابات) التي تتحكم بقرارها، والتي لا تعترف بالقانون ولا بالأخلاقِ طريقاً لإيجاد الحلول لمشاكل شعبنا". 

وتابع الجاغوب: "هنا يجب على كل القوى الوطنية أن تسارع إلى رفض هذا الاعتداء الفظّ ضدّ إخوة يؤدّون واجبهم الوطني لوضع الحلول المناسبة لمشكلة طويلةٍ عانى منها الموظف العادي الذي لا تأخذه حماس في الحسبان، وتتجاهل معاناته عندما تقوم بهذه الفعلة النكراء"، وفق تعبيره.

وقال: "المسؤولون عن الانقلاب هم المسؤولون عن كل تبعاته، بما في ذلك معاناة المواطنين في غزة، وفي مقدمتهم الموظفون الذين تعطل حماس بما أقدمت عليه اليوم إمكانية ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم"، حسب قوله. 

أخبار ذات صلة

نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يُقلد السفير الجزائري بمصر وسام نجمة القدس

نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يُقلد السفير الجزائري بمصر وسام نجمة القدس

حماس: تصعيد المستوطنين بحق الأقصى يتطلب استنفاراً فلسطينياً قوياً

حماس: تصعيد المستوطنين بحق الأقصى يتطلب استنفاراً فلسطينياً قوياً

وزير الاقتصاد: بضائع مصرية قريباً بالأسواق الفلسطينية بديلة للإسرائيلية

وزير الاقتصاد: بضائع مصرية قريباً بالأسواق الفلسطينية بديلة للإسرائيلية

&#34;لا تتزوجوا البشعات ودعوا أرحامهن تجف&#34;.. روائي فلسطيني يُثير موجة غضب عبر مواقع التواصل

"لا تتزوجوا البشعات ودعوا أرحامهن تجف".. روائي فلسطيني يُثير موجة غضب عبر مواقع التواصل

وزارة المالية تُطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها بغزة

وزارة المالية تُطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها بغزة

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة بأسواق غزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة بأسواق غزة

الحكم المحلي تُشكّل لجنة تحقيق لرئيس بلدية بيت جالا لتصويره برفقة ضابط إسرائيلي

الحكم المحلي تُشكّل لجنة تحقيق لرئيس بلدية بيت جالا لتصويره برفقة ضابط إسرائيلي

(فيسبوك) تُغلق عدة صفحات في فلسطين

(فيسبوك) تُغلق عدة صفحات في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يُقلد السفير الجزائري بمصر وسام نجمة القدس

نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يُقلد السفير الجزائري بمصر وسام نجمة القدس

حماس: تصعيد المستوطنين بحق الأقصى يتطلب استنفاراً فلسطينياً قوياً

حماس: تصعيد المستوطنين بحق الأقصى يتطلب استنفاراً فلسطينياً قوياً

وزارة المالية تُطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها بغزة

وزارة المالية تُطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها بغزة

(فيسبوك) تُغلق عدة صفحات في فلسطين

(فيسبوك) تُغلق عدة صفحات في فلسطين

لأول مرة.. مُتسابق يحصد لقب خمس جولات متتالية في رياضة السيارات الفلسطينية

لأول مرة.. مُتسابق يحصد لقب خمس جولات متتالية في رياضة السيارات الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

"الديمقراطية": الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

منوعات

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: &#34;ده كدب&#34;

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: "ده كدب"

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : &#34;الموت أفضل&#34; ؟

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : "الموت أفضل" ؟

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب &#34;الجوكر&#34;

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب "الجوكر"

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

عربي

نائب أردني يدعو لاحتجاز رهائن إسرائيليين ويُوضّح الأسباب

نائب أردني يدعو لاحتجاز رهائن إسرائيليين ويُوضّح الأسباب

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق