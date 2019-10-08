عاجل

  • الحكم المحلي تُشكل لجنة تحقيق بصور رئيس بلدية بيت جالا بضابط إسرائيلي

شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

"الديمقراطية": الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الثلاثاء في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إن الانتخابات ليست مجرد عملية يلقي فيها الناخبون أوراقهم في صناديق الاقتراع، بل هي عملية سياسية متكاملة، تتطلب توفير شروطها وآلياتها، وقوانينها، بما يضمن إجراءها في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية، وبما يوفر للمرشحين حرية التحرك في أنحاء الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، دون مضايقات أو عراقيل، إن من السلطة الفلسطينية، أو سلطات الاحتلال، وبما يوفر للناخبين حرية التعبير عن رأيهم في المرشحين، وبناء قراراتهم وخياراتهم دون ضغط وتدخلات إدارية وأمنية وعبر المال السياسي.

وأكدت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن توفير شروط نجاح العملية الإنتخابية، تتطلب كذلك إفساح مجال لإعلان الرأي، بالتساوي المطلوب بين المرشحين، بغض النظر عن توجهاتهم وبرامجهم، في وسائل إعلام السلطة كافة، باعتبارها وسائل محايدة ولا تنحاز لطرف دون آخر.

وقالت الجبهة: إن توفير كل هذا، يتطلب إقامة حوار وطني للتوافق على مبدأ الانتخابات، وشروطها وقوانينها والالتزام بنتائجها.

ودعت الجبهة، في هذا السياق إلى إطلاق الحوار، بداية بين فصائل (م. ت. ف)، وعلى أعلى المستويات، بما يضمن حضور قيادات الصف الأول، ثم الانتقال بعدها إلى حوار يشمل جميع القوى الفلسطينية، وأيضاً على أعلى المستويات القيادية، بما يشمل اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية مستقلة، على أن تحال النتائج المتوافق عليها إلى جهات الاختصاص.

وأكدت الجبهة على أن تكون الانتخابات شاملة للرئاسة، والمجلسين التشريعي في السلطة الفلسطينية، والمجلس الوطني في (م. ت. ف)، بموجب نظام التمثيل النسبي، وبما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا في إنتخاب المجلس الوطني، في الداخل والخارج معاً، باعتباره السلطة التشريعية العليا، والممثلة لعموم أبناء الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تكشف وسائل جديدة للاحتلال لجمع المعلومات الأمنية وتُصدر تحذيراً

الداخلية بغزة تكشف وسائل جديدة للاحتلال لجمع المعلومات الأمنية وتُصدر تحذيراً

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

العليا الإسرائيلية تَمنع لقاء الأسير سامر عربيد بمحاميه بزعم &#34;عودته للتواصل&#34;

العليا الإسرائيلية تَمنع لقاء الأسير سامر عربيد بمحاميه بزعم "عودته للتواصل"

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

التبادل التجاري وكهرباء غزة أبرز ملفات الوفد الوزاري مع نظيره المصري

التبادل التجاري وكهرباء غزة أبرز ملفات الوفد الوزاري مع نظيره المصري

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

"الديمقراطية": الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

مديرية شمال غزة تَحصد المركز الأول في بطولة السباحة المركزية

مديرية شمال غزة تَحصد المركز الأول في بطولة السباحة المركزية

برسالة لملادينوف.. الحملة الشبابية &#34;بدنا انتخابات&#34; تدعو لممارسة الضغط على الأطراف الفلسطينية

برسالة لملادينوف.. الحملة الشبابية "بدنا انتخابات" تدعو لممارسة الضغط على الأطراف الفلسطينية

منوعات

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: &#34;ده كدب&#34;

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: "ده كدب"

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : &#34;الموت أفضل&#34; ؟

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : "الموت أفضل" ؟

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب &#34;الجوكر&#34;

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب "الجوكر"

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

عربي

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي