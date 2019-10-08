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شؤون فلسطينية

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، صباح اليوم الثلاثاء، رئاسة دولة فلسطين للدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التي انطلقت أعمالها صباح اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وتستمر لمدة يومين.

وتقدم الديك، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بالشكر لكافة الدول العربية والأصدقاء على الثقة التي أولتها لدولة فلسطبن لرئاسة هذه الدورة، وتقدم بالشكر لسلطنة عمان على جهودها، ورئاستها للدورة الحادية عشرة.

وأكد الديك، أن دولة فلسطين قادرة وتساهم بكفاءة وفعالية في جميع الأنشطة الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مجال التنمية الاجتماعية.

وتستعرض الدورة الثانية عشرة عمل (إسكوا) في مجال التنمية الاجتماعية منذ الدورة السابقة، وأنشطة فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني بالإعاقة، وتُخصَّص جلسةٌ يستعرض فيها ممثلو وممثلات الدول الأعضاء التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الموجهة إليها في بلدانهم.

وتتناول اللجنة أيضاً ثلاثة مواضيع ذات أولوية في مجال التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية وهي: إصلاح برامج الحماية الاجتماعية، وإدماج كبار السن، واعتماد نهج الترابط في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعتمد اللجنة توصيات لدفع التنمية الاجتماعية في المنطقة.

والجدير ذكره، أن لجنة التنمية الاجتماعية، أنشئت بناءً على القرار إسكوا 198 (د-17) المؤرخ 31 أيار/ مايو 1994، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بموجب قراره 27/1994 المؤرخ 26 تموز/ يوليو 1994.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قضايا التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى مشاركة الدول الأعضاء في تخطيط برنامج عمل (إسكوا) في هذا المجال.

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