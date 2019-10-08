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المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
طبّق المعلم محمد عماد، مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة العز بن عبد السلام الثانوية للبنين، بمديرية تعليم الوسطى، مبادرة تعليمية بعنوان:" استخدام الأناشيد والدراما في تدريس مادة اللغة الإنجليزية" للصف العاشر الأساسي.

وهدفت المبادرة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى ترغيب الطلبة في المادة، وتبسيط قصص وقطع الفهم في المنهاج، وتشجيع الطلاب على العمل التمثيلي، وكسر حاجز الخوف من اللغة الإنجليزية، وتطبيق استراتيجيات حديثة في التدريس.

وأوضح عماد أنه من خلال عمله في المدارس، لاحظ بعض الضعف والنفور من تعلم الإنجليزية، وشغف الطلبة بكل أسلوب تدريسي جديد، لذلك جاءت فكرة تدريس الطلبة من خلال النشيد  وإضفاء جو من المرح في الحصة الصفية.

وتحدث عماد الذي له مهارات في كتابة الشعر باللغة الإنجليزية عن مراحل عمل مبادرته، لافتاً إلى أنه في المرحلة الأولى تم الاطلاع على النص من الكتاب ودراسته جيداً لاستخراج الكلمات التي يجب تضمينها في النشيد.

وبين أن المرحلة الثانية فهي صياغته كلمات النشيد بشكل شيق ومبسط ومعد بطريقة مرحة وسهلة تراعي بيئة الفصل، من حيث العدد ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

أما المرحلة الثالثة فهي تنفيذ الدروس بطريقة النشيد والأغاني، وذلك في الغرف الصفية أو المكتبة أو ساحة المدرسة، وفي المرحلة الرابعة جرى إنتاج فيديوهات تبرز العمل، وتوضحه من خلال تجميع المشاهد للحصص المصورة، ودمجها في فيديو واحد بغرض توثيق وتعميم ونشر الفكرة، كما جرى عرض النشاط على المعلمين الآخرين وأولياء الأمور والاستفادة من أرائهم.

وقد أحدثت المبادرة آثاراً رائعة على صعيد الطلبة من حيث  التجاوب الكبير والشغف، وانتظار الحصة الدراسية، إضافة إلى وجود تحسن ملحوظ في التحصيل الدراسي.

يشار إلى أنه شارك في تنفيذ هذه المبادرة المعلم أحمد أبو سويرح  معلم مادة التكنولوجيا في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية من خلال  المونتاج، ودبلجة الصوت، وإضافة المؤثرات الصوتية والموسيقية وإنتاج مقاطع الفيديو.

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