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شؤون فلسطينية

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة البلدة القديمة بمحافظة الخليل، برنامج مساعدة المزارعين في موسم قطف الزيتون، خلال اجتماعهما بمقر الوحدة في البلدة القديمة.

وقد استقبلت رئيس وحدة البلدة القديمة في محافظة الخليل، سارة دعاجنة، في مقر الوحدة في البلدة القديمة بالخليل، مستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي.

ودار الاجتماع حول الاهتمام بموسم قطف ثمار الزيتون، وإحياء عادة العونة، وتقديم المساعدة للمزارعين وأصحاب أشجار الزيتون في قطف ثمار الزيتون.

وأشار الشيوخي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن موسم قطف الزيتون لهذا العام موسم مبشر، وموسم ماسي، ويقدر إنتاج زيت الزيتون لهذا العام بـ 27 ألف طن من زيت الزيتون، وأن حوالي 110 آلاف عائلة فلسطينية، تعتاش على موسم الزيتون، وأن شجرة الزيتون لها رمزيتها الوطنية، وهي تشكل جزءاً من تاريخنا وتراثنا واقتصادنا الوطني.

وأكد أن أصحاب أشجار الزيتون الموجود على خطوط التماس مع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وفي المناطق المهددة، بحاجة للاهتمام وتعزيز الصمود، وأن أصحاب الزيتون على خطوط الاستيطان، وفي المناطق المهددة، بحاجة إلى المساعدة في قطف ثمار الزيتون، وحماية محصول الزيتون، خاصة في تلك المناطق المحاذية للمستوطنات وللبؤر الاستيطانية والمناطق المهددة.

وأشادت دعاجنة بصمود المزارعين وأصحاب أشجار الزيتون، مؤكدة على ضرورة تعزيز روح التعاون بين جميع أبناء شعبنا لدعم المنتج المحلي، وتعزيز صمود المزارعين فوق أرضهم.

وثمن  الشيوخي ودعاجنة جهود ومتابعات اللواء جبرين البكري محافظ الخليل، ومواصلته الليل بالنهار؛ لخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، وفرض النظام العام والقانون، والحفاظ على السلم الأهلي.

وفي ختام اللقاء، شكرت دعاجنة الشيوخي على التعاون المشترك وتكامل جهود الهيئة مع المحافظة، ومع جميع جهات الاختصاص والمؤسسات من أجل العمل بروح الفريق؛ للتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز صمودهم.

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