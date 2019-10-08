مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت جماعات المستوطنين المتطرفين استباحتها للمسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وذلك بحجة الأعياد اليهودية، حيث دعت تلك الجماعات لاقتحامات واسعة للأقصى في ظل توفير الحماية لهم من قبل شرطة الاحتلال.



فقد أفادت مصادر إعلامية، بارتفاع عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم لأكثر من 200 مستوطن.



كما أشارت المصادر إلى أن ضباط شرطة الاحتلال، طردوا النساء من منطقة باب الرحمة، فيما يسمحون للمستوطنين بإقامة شعائر تلمودية.



يذكر، أن ارتفاع وتيرة الاقتحامات، هي بسبب الدعوات المكثفة التي أطلقتها جمعيات استيطانية، بضرورة التواجد في الأقصى المبارك احتفالا برأس السنة العبرية.