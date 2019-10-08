انتهاء جلسات الاستماع بملفات نتنياهو والمستشار القضائي يرفض التمديد





وحسب الصحيفة، فقد قرر المستشار القانوني عدم تمديد جلسات الاستماع ليوم آخر، حيث تناولت جلسة أمس الملف 1000 واستمرت لأكثر من عشر ساعات، حاول خلالها طاقم الدفاع عن نتنياهو الإقناع بأنه لم يتلق أي رشاوي مالية من أصحاب رؤوس الأموال.



وقال المحامي عميت حداد، بعد خروجه من الجلسة: "قدمنا اليوم الحجج في القضية 1000، لقد تعاملنا مع كل واحد من الادعاءات وأظهرنا أن ما كتب في الشبهات سقط في الاختبار الواقعي، نأمل ونتوقع بعد أربعة أيام طويلة أن يتم إغلاق جميع القضايا، نؤمن أن هذا ما يجب عمله، ادعاءاتنا صحيحة، والآن سننتظر قرار المستشار القانوني للحكومة".



وناقش الطرفان أمس الأول الملف 2000، الذي يتناول المفاوضات بين نتنياهو وناشر (يديعوت أحرونوت)، نوني موسى، وفي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، تمحورت الجلسة حول ملف 4000، قضية (بيزك- واللا).

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن جلسة الاستماع في ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخاصة بقضايا الفساد، انتهت، وذلك بعد أربعة أيام من المداولات.