عاجل

  • الحكم المحلي تُشكل لجنة تحقيق بصور رئيس بلدية بيت جالا بضابط إسرائيلي

دولي

انتهاء جلسات الاستماع بملفات نتنياهو والمستشار القضائي يرفض التمديد

انتهاء جلسات الاستماع بملفات نتنياهو والمستشار القضائي يرفض التمديد
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن جلسة الاستماع في ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخاصة بقضايا الفساد، انتهت، وذلك بعد أربعة أيام من المداولات. 

وحسب الصحيفة، فقد قرر المستشار القانوني عدم تمديد جلسات الاستماع ليوم آخر، حيث تناولت جلسة أمس الملف 1000 واستمرت لأكثر من عشر ساعات، حاول خلالها طاقم الدفاع عن نتنياهو الإقناع بأنه لم يتلق أي رشاوي مالية من أصحاب رؤوس الأموال.

وقال المحامي عميت حداد، بعد خروجه من الجلسة: "قدمنا اليوم الحجج في القضية 1000، لقد تعاملنا مع كل واحد من الادعاءات وأظهرنا أن ما كتب في الشبهات سقط في الاختبار الواقعي، نأمل ونتوقع بعد أربعة أيام طويلة أن يتم إغلاق جميع القضايا، نؤمن أن هذا ما يجب عمله، ادعاءاتنا صحيحة، والآن سننتظر قرار المستشار القانوني للحكومة".

وناقش الطرفان أمس الأول الملف 2000، الذي يتناول المفاوضات بين نتنياهو وناشر (يديعوت أحرونوت)، نوني موسى، وفي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، تمحورت الجلسة حول ملف 4000، قضية (بيزك- واللا).

أخبار ذات صلة

إصابة ثماني طالبات جراء تفجير داخل جامعة غزني شرقي أفغانستان

إصابة ثماني طالبات جراء تفجير داخل جامعة غزني شرقي أفغانستان

الاحتلال يَدّعي إحباط محاولة تهريب عملات نقدية أثرية من غزة إلى إسرائيل

الاحتلال يَدّعي إحباط محاولة تهريب عملات نقدية أثرية من غزة إلى إسرائيل

الأمم المتحدة: أموالنا قد تُستنفد قبل نهاية الشهر الجاري

الأمم المتحدة: أموالنا قد تُستنفد قبل نهاية الشهر الجاري

إسرائيل تُفاجئ بقرار ترامب وتركيا تواصل عملياتها بسوريا رغم التهديدات

إسرائيل تُفاجئ بقرار ترامب وتركيا تواصل عملياتها بسوريا رغم التهديدات

نقل مئات المهاجرين من جزيرة ليسبوس إلى أثينا

نقل مئات المهاجرين من جزيرة ليسبوس إلى أثينا

دراسة: راتب المهاجر المتقن للألمانية يساوي راتب الألماني

دراسة: راتب المهاجر المتقن للألمانية يساوي راتب الألماني

إيران: تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء في الملاعب يُعرضهن للخطر

إيران: تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء في الملاعب يُعرضهن للخطر

واشنطن تُخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة

واشنطن تُخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

"الديمقراطية": الانتخابات عملية سياسية تتطلب حواراً شاملاً لضمان شروط نجاحها

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

دولة فلسطين ترأس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية في بلدان (إسكوا)

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

المعلم (عماد) يستخدم الأناشيد والدراما في تدريس قطع الفهم باللغة الإنجليزية

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

هيئة مقاومة الجدار ووحدة الخليل يبحثان برنامج مساعدة المزارعين بقطف الزيتون

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ صباح اليوم

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

مديرية شمال غزة تَحصد المركز الأول في بطولة السباحة المركزية

مديرية شمال غزة تَحصد المركز الأول في بطولة السباحة المركزية

برسالة لملادينوف.. الحملة الشبابية &#34;بدنا انتخابات&#34; تدعو لممارسة الضغط على الأطراف الفلسطينية

برسالة لملادينوف.. الحملة الشبابية "بدنا انتخابات" تدعو لممارسة الضغط على الأطراف الفلسطينية

منوعات

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

محتشمة وجميلة.. شريهان بإطلالة سوداء في أحدث ظهور لها

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: &#34;بتهدم كيان الأسر المصرية&#34;

شاهد.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

محمد رمضان يحتفل بذكرى 6 أكتوبر في منزل الرئيس الراحل أنور السادات

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: &#34;ده كدب&#34;

أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: "ده كدب"

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

بسمة بوسيل تكسر شرط زوجها تامر حسني وتعود للغناء.. استمع لجمال صوتها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : &#34;الموت أفضل&#34; ؟

ريهام سعيد تثير الجدل مجدداً.. لماذا قالت : "الموت أفضل" ؟

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب &#34;الجوكر&#34;

شاهد: استنفار أمني في أمريكا بسبب "الجوكر"

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

عربي

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 شخصاً والتظاهرات تمتد لمدينة الصدر

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي