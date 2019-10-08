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شؤون فلسطينية

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار

طاقم طبي يستأصل ورماً سرطانياً كبيراً بالكلية اليمنى لستيني بالمنظار
رام الله - دنيا الوطن
أجرى قسم المسالك البولية، برئاسة الدكتور هشام أبو معمر بمستشفى شهداء الأقصى، عملية استئصال ورم سرطاني بالكلية اليمنى بحجم (9*11*12) سم (Laparoscopic radical nephrectomy) ، وذلك بواسطة المنظار، والتي استغرقت نحو ساعتين ونصف.

وأفاد أبو معمر، بتصريح وصل "دنيا الوطن"  أن المريض (68 عاماً)، وصل المستشفى يشكو من آلام في الجانب الأيمن من الجسم، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود ورم كبير في الكلية اليمنى مع وجود تجلطات بالوريد الكلوي، وتم إجراء عملية استئصال بشكل سريع، باستخدام جراحة المنظار.

ووصف أبو معمر، هذه العملية بالنوعية وذات المهارة، لافتاً الى أن عمليات الجراحة بالمنظار أقل مضاعفات، خاصة وأن ردة فعل الجسم تكون أقل ومكوث المريض في المستشفى لا يستغرق وقتاً طويلاً كما هو الحال في العمليات الجراحية بالطرق التقليدية، إضافة إلى أن كميات الأدوية التي يتناولها المريض تكون بنسبة قليلة، كذلك عودة المريض إلى مواصلة الحياة الطبيعية، تكون بشكل أسرع.

وقال أبو معمر: "على الرغم من قلة الإمكانيات وافتقار المستشفى للعديد من الاحتياجات إلا أنه تم إجراء العملية بنجاح، معرباً عن أمله أن يتم دعم مثل هذه العمليات، خاصة وأن معظم دول العالم اتجهت إلى تطبيقها كونها أفضل للمريض، وأقل خطورة من العمليات الجراحية التقليدية.

من جانبه، تقدم المريض بالشكر الجزيل لفريق الطاقم الطبي، لما قدمه من جهد لإنهاء معاناته.

يُذكر، أن عدد المترددين على قسم جراحة المسالك البولية شهرياً (400- 450)، كما ويجري بمعدل من (45- 50) عملية منها بين (12) كبرى، و(4) ذات مهارة، بالإضافة إلى إجراء (16) عملية متوسطة، وحوالي (15- 20)صغرى.

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