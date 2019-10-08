إصابة ثماني طالبات جراء تفجير داخل جامعة غزني شرقي أفغانستان

انفجار في أفغانستان- أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت ثماني طالبات، جراء تفجير وقع، صباح اليوم الثلاثاء، داخل جامعة غزني شرقي أفغانستان.



وأفادت وكالة (خاما برس) للأنباء، بأن التفجير وقع داخل إحدى القاعات الدراسية بالجامعة، فيما لم تتضح طبيعته على الفور.



وقال باز محمد هيمات، مدير مستشفى غزني، إن ثماني طالبات أصبن في الانفجار، دون ذكر مدى خطورة الإصابات، وفق ما نقلت (الأناضول)، فيما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.