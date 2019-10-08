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شؤون فلسطينية

التبادل التجاري وكهرباء غزة أبرز ملفات الوفد الوزاري مع نظيره المصري

التبادل التجاري وكهرباء غزة أبرز ملفات الوفد الوزاري مع نظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه ستعقد اليوم اجتماعات ثنائية بين أعضاء الوفد الوزاري الذي وصل أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، ونظرائهم المصريين في القاهرة.

وأوضحت الإذاعة، أنه سيتم التباحث في عدد من القضايا الثنائية، مشيرةً إلى أنه سيتم غداً عقد جلسة موسعة بين الحكومتين بحضور اشتيه؛ لتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في عدة قطاعات، تأكيداً على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار خطة الحكومة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وبينت، أن تخفيض رسوم تبادل السلع التجارية، واعتماد السلع المصرية بدلاً من الإسرائيلية من ضمن المواضيع الرئيسية على طاولة الاجتماعات الثنائية.

وأشارت الإذاعة، إلى أنه سيتم التباحث بشأن توسيع شبكة الربط الكهربائي بين مصر وفلسطين؛ لتوفير حزم كهربائية من خلال العريش لرفح لتزويد قطاع غزة بالكهرباء.

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