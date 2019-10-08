الاحتلال يَدّعي إحباط محاولة تهريب عملات نقدية أثرية من غزة إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ادعت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة تهريب عملات نقدية أثرية، تعود لزمن "الإسكندر الأكبر" ما قبل حوالي 2300 عام، من قطاع غزة إلى إسرائيل.
ادعت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة تهريب عملات نقدية أثرية، تعود لزمن "الإسكندر الأكبر" ما قبل حوالي 2300 عام، من قطاع غزة إلى إسرائيل.
ووفق موقع الوزارة، فإن العملات ضُبطت في شاحنة كانت تنقل منتجات أقمشة من خلال معبر (كرم أبو سالم) وتمّت مصادرتها من قبل هيئة المعابر، وفق زعمها.
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