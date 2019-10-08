الاحتلال يَدّعي إحباط محاولة تهريب عملات نقدية أثرية من غزة إلى إسرائيل





ووفق موقع الوزارة، فإن العملات ضُبطت في شاحنة كانت تنقل منتجات أقمشة من خلال معبر (كرم أبو سالم) وتمّت مصادرتها من قبل هيئة المعابر، وفق زعمها.

رام الله - دنيا الوطنادعت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة تهريب عملات نقدية أثرية، تعود لزمن "الإسكندر الأكبر" ما قبل حوالي 2300 عام، من قطاع غزة إلى إسرائيل.