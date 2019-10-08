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شؤون فلسطينية

الأمن بغزة يحتجز أربعة من أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين

الأمن بغزة يحتجز أربعة من أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، على احتجاز أربعة من أعضاء لجنة تحديث بيانات وزارة المالية التابعين للحكومة الفلسطينية.

وقال مراسلنا: إنه تم احتجاز رشيد شعث، من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام، من ديوان الموظفين، ومحمد شهاب، من الشؤون الإدارية لوزارة المالية، وخالد نصر، من موازنة وزارة المالية.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: إن أجهزة (حماس) اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية.

وأضاف: أن الإجراء الذي قامت به حماس، المدان يشكل تعطيلاً لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية، فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع؛ للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.

وأشار إلى أن تحديث البيانات جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وإنصافهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح أنه تم احتجاز أربعة من أعضاء لجنة تحديث البيانات وهم: رشيد شعث، من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب، من الشؤون الإدارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.

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