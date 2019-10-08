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دولي

الأمم المتحدة: أموالنا قد تُستنفد قبل نهاية الشهر الجاري

الأمم المتحدة: أموالنا قد تُستنفد قبل نهاية الشهر الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية، تُعاني عجزاً ماليا قدره 230 مليون دولار، مشيراً إلى أن احتياطاتها المالية، قد تُستنفد قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأشار غوتيريش، إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات، والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة الجارية، وفق (روسيا اليوم).

وتعليقاً على هذه المشاكل النقدية، قال غوتيريش: "حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019".

وأشار إلى أنه "كتب إلى الدول الأعضاء يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر؛ ليشرح لها أن الأنشطة الممولة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة"، متابعاً: "الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظمة"، مشيراً إلى البلدان التي لا تسدد مساهمتها، أو تتأخر عن سدادها.

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