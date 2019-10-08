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شؤون فلسطينية

مديرية شمال غزة تَحصد المركز الأول في بطولة السباحة المركزية

مديرية شمال غزة تَحصد المركز الأول في بطولة السباحة المركزية
رام الله - دنيا الوطن
حصدت مديرية التربية والتعليم شمال غزة، المركز الأول في البطولة المركزية للسباحة على مستوى وزارة التربية والتعليم بعنوان "نُصرت بالشباب" والتي شاركت فيها مديريات القطاع كافة، وأشرف على تنظيمها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة، بالتعاون مع جهاز الشرطة البحرية.

وأقيمت البطولة، بحسب تصريح وصل "دنيا الوطن" التي استهدفت طلاب المرحلتين العليا والثانوية للبنين، بمسبح الشرطة البحرية "النصف أولمبي" بحضور وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، و مدير جهاز الشرطة البحرية العقيد محمد نوفل، ومدير عام الأنشطة الطلابية، هاني الهور، ومدير الدائرة الرياضية، عبد الغني الشيخ، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية، محمد كلوب، ورئيس قسم النشاط الرياضي، بكر مرتجى، ورئيس قسم الأندية والعمل الاجتماعي، عبد العليم فارس، ومشرف التربية الرياضية في مديرية شمال غزة، زياد خضر، ومشرف النشاط الرياضي مروان الخالدي.

يذكر، أن هذه البطولة هي الثانية من نوعها التي تقام على مستوى الوزارة، وشارك فيها (70) طالباً موزعين بالتساوي على المرحلتين العليا والثانوية، على مستوى مديريات القطاع، حيث شارك المتسابقون في المسافات التالية: (50 متراً) حرة، (50 متراً) ظهر، (50 متراً) صدر، (50 متراً) فراشة، (200 متر) تتابع، بإشراف حكام من جهاز البحرية.

وفيما حصل منتخب المديرية على المركز الأول في البطولة، حلّ منتخب مديرية رفح في المركز الثاني، ومديرية الوسطى في المركز الثالث.

وأشاد ثابت بهذه البطولة النوعية، التي تأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير الرياضة المدرسية، وإدخال ألعاب جديدة كالسباحة وتنمية قدرات الطلبة في هذا المجال، لافتاً إلى أن النجاح في الرياضة المدرسية بكافة تفرعاتها، سيقود إلى النجاح في الرياضة الوطنية، ورفع علم فلسطين في المحافل الدولية.

وقدّم ثابت، التهنئة للطلبة المشاركين والفائزين، كما قدّم الشكر لجميع من ساهم في إنجاح البطولة من طلبة ومعلمين ومشرفين ومديري مدارس، إضافة إلى إدارة الأنشطة، وشكر خاص لوزارة الداخلية والشرطة البحرية على هذا التعاون المميز.

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