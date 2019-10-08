شاهد: إصابة طفلة بجراح خطيرة بحادث سير ذاتي من شقيقها بالخليل



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن طفلاً (11 عاماً)، قاد مركبة والده غير القانونية، متوجهاً إلى المدرسة وبرفقته أصدقائه الأطفال وشقيقتيه، وأثناء عودته وقع حادث سير انقلاب ذاتي للمركبة، مما أدى لإصابة شقيقته، وهي طفلة، ووصفت الإصابة بالخطيرة، نُقلت على إثرها لمشفى الميزان بالخليل.



وبيّن ارزيقات، أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، مناشداً كافة أولياء الأمور لعدم استخدام المركبات غير القانونية، وضرورة منع أبنائهم من قيادتها لما تشكله من خطورة حقيقية على حياتهم وخاصة الأطفال منهم.



رام الله - دنيا الوطنأصيبت طفلة تبلغ من العمر (3 سنوات) من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابات وصفت بالخطيرة، وذلك إثر حادث سير ذاتي وقع بالبلدة، صباح اليوم.