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شؤون فلسطينية

الأوقاف تَستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

الأوقاف تَستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس
صورة ارشيفيه
القدس - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ما تعرض له المسجد الأقصى، صباح اليوم، من تدنيس واسع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية به، بحجة الأعياد اليهودية من قبل عشرات المستوطنين بقيادة وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب في بيان صدر عن الوزارة، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاقتحامات تستهدف استقلالية المسجد الأقصى، خاصة في ظل ممارسات، أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده.

وأضاف أن الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة القائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع؛ لشاهد على العنصرية البغيضة، التي يمارسها المستوطنون على المقدسات.

وشدد على أن ما يجري تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية، يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.

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