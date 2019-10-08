نائب أردني يدعو لاحتجاز رهائن إسرائيليين ويُوضّح الأسباب

النائب الأردني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا العضو في مجلس النواب الأردني، خليل عطية، المواطنين في بلاده إلى احتجاز رهائن إسرائيليين؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح مواطنة أردنية، اعتقلها الاحتلال منذ شهرين.



وقال عطية، خلال وقفة تضامنية مع الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، أمام منزل ذويها في عمان: "أريد أن أوجه رسالتين: الأولى لرئيس الوزراء عمر الرزاز، افعل مثل نتنياهو واحمِ شعبك".



وأضاف عطية: "الرسالة الثانية لكل أردني شريف، يرى إسرائيلياً يجب أن يحتجزه؛ لحين إخراج المناضلين الأردنيين المحتجزين عند اليهود"، وفق (إمارات 24).



يذكَر، أن الاحتلال اعتقل الأسيرة هبة اللبدي، التي تحمل الجنسية الأردنية، بجانب الجنسية الفلسطينية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، على (معبر الكرامة) أثناء توجهها لزيارة أقاربها في جنين.



ودخلت اللبدي إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 14 يوماً، احتجاجاً على استمرار اعتقالها إدارياً، رغم عدم توجيه أي تهمة لها.



هذا واستدعت وزارة الخارجية الأردنية "القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية" وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار اعتقال هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.