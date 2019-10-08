حماس: الموافقة على مبادرة الفصائل تشكل مدخلاً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية

وشدّد قاسم على أن حركة حماس، جاهزة للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء: إن الانتخابات هي حق أصيل لشعبنا الفلسطيني، واستحقاق على السلطة وقيادتها.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: أنها أعلنت منذ البداية موقفها الإيجابي الواضح والمباشر من الانتخابات، وأبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية، منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس السلطة، نيته الإعلان عن انتخابات عامة.ودعا الرئيس محمود عباس، لإعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، لأنها تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة.