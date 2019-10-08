بالصور: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لشد الرحال للدفاع عنه
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة الأعياد اليهودية.
واقتحم 150 مستوطناً المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، بمناسبة "عيد الغفران" اليهودي، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.
وكان نحو عشرة آلاف مستوطن، اقتحموا الليلة الماضية، حائط البراق بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك لأداء "طقوس وصلوات".
اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة الأعياد اليهودية.
واقتحم 150 مستوطناً المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، بمناسبة "عيد الغفران" اليهودي، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.
وكان نحو عشرة آلاف مستوطن، اقتحموا الليلة الماضية، حائط البراق بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك لأداء "طقوس وصلوات".
ودعت اللجان الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى لشد الرحال إلى الأقصى اليوم للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين.
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