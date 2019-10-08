الثاني خلال 24 ساعة.. إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

حاجز برطعة جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن تحتجزه عند حاجز برطعة جنوب غرب جنين.



ويُعد هذا الشاب هو الثاني خلال 24 ساعة، حيث كان الشاب احمد مصطفى توفيق صعابنة (22 عاما)، من قرية فحمة جنوب جنين، أصيب أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال قرب الحاجز نفسه.