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شاهد: لحظة إطلاق النار على الشاب الفلسطيني عُدي البوريني بأمريكا

شاهد: لحظة إطلاق النار على الشاب الفلسطيني عُدي البوريني بأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يُوضح لحظة مقتل الشاب عدي البوريني، الذي كان يعمل في أحد المحلات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الفيديو، اقتحام مسلحيْن داخل المحل التجاري، مما أسفر عن مقتل الشاب عدي البوريني، وهو من بلدة بورين بنابلس.


 




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