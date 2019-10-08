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شؤون فلسطينية

خبير أرصاد جوية: مُرتفع جوي تشهده البلاد حتى الأسبوع المقبل

خبير أرصاد جوية: مُرتفع جوي تشهده البلاد حتى الأسبوع المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير موقع (طقس فلسطين) أيمن المصري: إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً قي درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": "يبدو أن الأمور تتجه إلى مرتفع في درجات الحرارة، وليس إلى منخفض، مرتفعات يبدو أنها كبيرة وواضحة على درجات الحرارة".

وتابع: هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأجواء صيفية، وسيتواصل ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ويوم غدٍ هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وأجواء صيفية عادية، وفي نهاية الأسبوع، ستنخفض درجة الحرارة قليلاً، ولكن الجو سيكون صيفياً عادياً.

وأكد المصري، أنه على المدى المتوسط، ومطلع الأسبوع المقبل، يبدو أن البلاد ستتأثر بأجواء حارة وارتفاعات جديدة على درجات الحرارة، وستكون الأجواء أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 4- 6 درجات، ولكنها حارة لمثل هذا الوقت من العام، ولن تكون حارة جداً.

وأضاف: أنه في هذا العام شهر تشرين الأول/ أكتوبر ستسجل الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، نتحدث عن أجواء حارة في معظم أيام الشهر، والفترة المقبلة لا تبشر بانخفاض في درجة الحرارة.

وأكد أنه حتى نهاية الثلث الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر ستكون الأجواء صيفية وليست خريفية، فيما ستكون الرطوبة في المناطق الساحلية عالية خلال ساعات النهار، وتكون في الليل معقولة.

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