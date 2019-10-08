إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن الإغلاق يستمر حتى منتصف ليلة الأربعاء الخميس، وذلك بسبب الأعياد اليهودية.



وأضافت: أنه لن يُسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول إسرائيل، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.



ويحيي اليهود في جميع أنحاء العالم، أعياد رأس السنة العبرية، وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية، كما يقولون.