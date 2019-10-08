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شؤون فلسطينية

المالكي: انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية غداً يؤسس لمرحلة جديدة

المالكي: انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية غداً يؤسس لمرحلة جديدة
خلال استقبال رئيس الوزراء المصري للوفد الوزاري الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي: إن انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية، يوم غد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، "يؤسس لمرحلة جديدة".

وأضاف المالكي في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن هذا الاجتماع، سيفتح المجال لإمكانية أن تصبح هذه قاعدة تكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، لأنها تأتي في وقت مهم، كما أن الاعتماد على البيت العربي، خاصة القاهرة يدل على إشارات سياسية مهمة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي التي اعتمدته القيادة"، منوهاً إلى أن "الانطلاق من هنا له مغذى سياسي مهم جداً" .

واستدرك قائلاً: رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنياً، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضاً".

وأضاف: نعتمد أساساً في هذه السياسات التي اعتمدناها على الدعم العربي، وتحديداً الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم اليوم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون مهمة وشاملة".

وتابع: أودّ أن أذكر الجميع أنه كان هناك لقاء عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الشهر الماضي بين الرئيس محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع بالمنطقة، وبالدور المصري المهم للحراك العربي على مستوى المنطقة.

وقال، الجديد الآن هو ما تحدث به الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة حول الدعوة للانتخابات، رغم أن هذا الموضوع تمت مناقشته مع الرئيس السيسي، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً بالانفكاك التدريجي عن دولة الاحتلال، وهذا يعني ترتيب العلاقة مع الدول العربية".

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