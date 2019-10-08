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شؤون فلسطينية

صور: استخراج (زر قميص) من رئة طفل بالمنظار بمجمع الشفاء

صور: استخراج (زر قميص) من رئة طفل بالمنظار بمجمع الشفاء
جانب من العملية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الطاقم الطبى بوحدة مناظير الحنجرة والقصبة الهوائية برئاسة الدكتور أحمد الجدبة، وبمساعدة الدكتور محمود الخزندار، رئيس قسم الصدرية بمجمع الشفاء، من استخراج قطع بلاستيكية من الرئة اليمنى لطفل فى الخامسة عشرة من عمره.

وبين الدكتور الجدبة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الطفل تم تحويله من قسم الصدرية، للدكتور الخزندار، الذى شخصه بوجود كتلة ورمية حميدة على مدخل الرئة اليمنى.

وأضاف أنه تم إجراء عملية منظار لإزالة الكتلة الورمية ليتبين خلال العملية وجود "زر قميص" داخل هذه الكتلة إلى جانب قطع بلاستيكية صغيرة، وتم إستخراجها بالمنظار وإزالة الورم بالكامل، حيث استمرت العملية على مدار ساعة.

وأوضح الجدبة، أن المريض كان يعانى من سعلة مستمرة وشديدة على مدار تسعة شهور متواصلة، تنقل خلاها بين عدة مراكز صحية لعله يتعافى من ذلك؛ ليبين التشخيص أن قطع بلاستيكية سبب معاناته.

ولفت الجدبة إلى أن هذه القطع البلاستيكية والزر المستدير الشكل لا يظهران فى صور .C.T وصور الأشعة.

وأعرب الجدبة عن أمله بدعم وحدة المناظير بأجهزة مناظير أخرى متطورة وحديثة، تلبى احتياجات وأعداد المرضى، حيث يصل عدد متلقي الخدمة سنوياً إلى 500 مريض، اإى جانب العمليات الطارئة التى يتراوح عددها من (60- 70) عملية سنوياً، بالإضافة إلى تقديم ذات الخدمة فى مستشفيات وزارة الصحة.

ويذكر، أن الوحدة التى تم افتتاحها فى تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تُجرى عدة عمليات فى أورام الحنجرة، وحالات ضيق مجري التنفس إلى جانب عمليات القصبة الهوائية.

وفى السياق، قدم ذوو المريض شكرهم الكبير للطاقم الطبى الذى أنهى معاناة طفلهم منذ تسعة شهور، ممثلاً بالدكتور الجدية والدكتور الخزندار، اللذين تمكنا من تشخيص طفلهم، وإجراء العملية بشكل عاجل؛ لتعطيه أمل الحياة من جديد بعد توفيق الله. 





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