التنمية الاجتماعية: ندرس سحب موظفينا من الوزارة بغزة بسبب ممارسات حماس

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خاص دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك: إن وزارته تدرس سحب موظفيها من الوزارة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك سببه ممارسات حركة حماس بالوزارة.



واتهم الديك، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، حركة حماس بممارسة التهديد لطواقم الوزارة بالقطاع، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى وقف خدمات الوزارة بغزة.



وأضاف الديك: "الوزارة حريصة على استمرار تقديم خدماتها ولدينا الكثير من الخيارات التي ندرسها للرد على ممارسات حماس بحق موظفينا بغزة"، محملاً حماس المسؤولية عن أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة برام الله.



واعتبر الديك، فصل حماس لأحد موظفي الوزارة التابعين للوزارة برام الله "أمراً سخيفاً"، وأن ذلك خارج نطاق صلاحياتها، مشدداً على أن الوزارة لا تعترف بأي جسم غير شرعي بالقطاع، وفق تعبيره.



وأضاف: "إجراءات حماس بغزة تُعيق عملنا، وستؤثر على تقديمهم للخدمات، وستكون حماس مسؤولة عن توقف تلك المساعدات أو أي قرار يمكن أن يُتخذ بهذا الشأن".



وفي وقت سابق، استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار رئيس ديوان الموظفين بغزة، فصل الموظف "عواد حدايد" أحد موظفي الوزارة.









وأعتبرت الوزراة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" هذا القرار غير ذي صلة، وأنه قرار يدعو إلى السخرية، إذ كيف يمكن لحكومة أن تفصل موظفاً لم تعيّنه ولا تدفع راتبه، وفق البيان.



وأكدت الوزارة أن الموظف عواد حدايد لا يزال موظفاً رسمياً على رأس عمله، يتبع للحكومة الفلسطينية، ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات.