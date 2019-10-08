شاهد: وفد طبي مصري كبير يصل قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية





وقالت وزارة الصحة بغزة، إنها استقبلت وفداً استشارياً طبياً مصرياً كبيراً، وصل إلى القطاع، لإجراء فحوصات ومعاينات وعدد من العمليات الجراحية لمصابي ومرضى قطاع غزة.



وثمنت الوزارة في كلمة ألقاها مدير عام الإسعاف والطوارئ د. إياد أبو زاهر، الموقف الرسمي والشعبي المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والعلاقات الأخوية الكبيرة التي تربط بين مصر وفلسطين.



كما تحدث أبو زاهر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حول الثقة والسمعة الكبيرة التي يحظى بها الكادر الطبي المصري لدى شعبنا في العلاج بالخارج.



وأشار إلى أن المصابين، الذين حصلوا على تحويلات طبية إلى مستشفى وادي النيل بجمهورية مصر العربية، كانوا من أفضل الحالات التي شهدت تحسناً ملحوظاً، وتلقت أفضل الرعاية الطبية.



بدوره، تحدث د. أحمد شتات، مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة حول أهمية الوفد، كونه يضم عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات جراحات العظام المعقدة ومدى حاجة جرحانا في قطاع غزة إلى مثل هذه التخصصات لاستكمال مشوارهم العلاجي، شاكراً جمهورية مصر العربية، والوفد الطبي المصري على الحضور والمشاركة في تقديم العلاج.



وأشار د. شتات إلى التحضيرات في كل من مستشفى غزة الأوروبي، ومستشفى الشفاء بغزة؛ لاستقبال الوفد المكون من عدة تخصصات لتحقيق الفائدة القصوى من إمكانيات الوفد للجرحى والمصابين من أبناء شعبنا خلال فترة إقامة الوفد.



من جهته، ثمن د. أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوفد يمثل جزءاً مما تقوم به مصر في دعم أشقائها الفلسطينيين عبر التاريخ الحديث والمعاصر.



وأضاف القدرة: أن هذا الوفد يأتي في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية، واستمراراً للجهود الممتدة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى قطاع غزة.



وبدوره، أعرب رئيس الوفد الطبي المصري د. هشام فرهود، في تصريح له، عن سعادته بزيارة فلسطين، ومدى الحفاوة والاستقبال التي لقيها الوفد الطبي منذ وصوله للاراضي الفلسطينية، وقطاع غزة.



وأشار فرهود إلى أن الوفد الطبي يعتبر وفداً استشارياً رفيع المستوى بالذات في مجال جراحة العظام، حيث يضم استشاريين متخصصين بالإصابات والكسور والمناظير واستشاريين متخصصيين في جراحة الإصابات وما بعد الإصابات من تشوهات واختصاصيين واستشاريين في الجراحة العامة والباطنة والقلب وكفاءات تمريضية تساعد في الأداء الطبي.



ومن المتوقع، أن يمكث الوفد المكون من عشرة أشخاص، في قطاع غزة مدة أسبوع لمعاينة عدد من الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية بدءاً من يوم غد الثلاثاء حيث من المقرر معاينة عدد من الحالات المرضية بمستشفى غزة الأوروبي.



ويعاني سكان القطاع من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه عام 2006، جراء إغلاق الاحتلال كافة المعابر والمنافذ الحدودية والتضييق على المرضى المحولين للعلاج بالخارج.



وتسعى وزارة الصحة عبر استقدامها وتنسيقها المتواصل لاستجلاب الوفود الطبية الخارجية، إلى تخفيف عبء السفر لتلقي العلاج بالخارج عن أبناء شعبنا إلى جانب ما تضيفه الوفود من تبادل وتعزيز للخبرات مع الطواقم الطبية المحلية.











رام الله - دنيا الوطنوصل وفد طبي مصري كبير إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، لإجراء فحوصات وعدد من العمليات الجراحية.