البرغوثي: يجب أن تتوفر حرية الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين قبل إجرائها

مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية

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خاص دنيا الوطن

أكد أمين عام حركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أنه يجب توفر الشروط الديمقراطية قبيل إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، وأهمها حرية الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين.



ودعا البرغوثي، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة، تعمل إلى جانب لجنة الانتخابات المركزية، على انفاذ القانون، وضمان نزاهة الانتخابات.



وقال: إنه يجب عدم السماح للجانب الإسرائيلي، بأن يتحكم بالانتخابات الفلسطينية، أو أن يرفض إجراءها بالقدس، لذا لا بد من توفر وسائل أخرى يتم من خلالها إجراء انتخابات القدس، وهذا يُعتبر شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية، وفق البرغوثي.



وعن إمكانية خوضه لانتخابات الرئاسة، شدد البرغوثي، على أنه لا يفكر بذلك الآن، وهذه الأمور تُقررها الأحزاب داخليًا، ولا تتم بشكل شخصي، رغم أنه خاض قبل ذلك الانتخابات.