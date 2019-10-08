هل انتهت عملية تحديث بيانات موظفي التعليم التابعين للسلطة بغزة؟

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت مصادر مُطلعة، أن عملية تحديث بيانات الموظفين العموميين العاملين في وزارة التعليم العالي، وكذلك وزارة التربية والتعليم، بدأت منذ أسبوعين، ولا تزال جارية.



وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوزارتين لا زالتا مستمرتان في تحديث بيانات موظفيها، سواءً العاملين في الجامعات الحكومية، أو المدارس، ولكن مؤخرًا تم الانتهاء من تحديث بيانات بعض الموظفين، وإرسال بياناتهم إلى الوزارة برام الله.



وذكرت المصادر، أن 8600 موظف في التعليم أغلبهم مدرسين سيتم الجلوس معهم من قبل وفد تابع للوزارة برام الله، حيث كان هذا الوفد قد استلم عدداً كبيراً من البيانات المحدثة، والفترة المقبلة سيقوم بتحديث بيانات الآخرين وصولًا إلى انتهاء التحديث بشكل كامل للفصل به من قبل الوزارة برام الله، التي دورها فرز المتقاعدين ماليًا.



وتسلّم مستشار وزير التعليم العالي، سامر عرقاوي، قبل أسبوعين البيانات المحدثة، كما أجرى جولة على عدة جامعات، من بينها جامعة الأقصى، وكلية فلسطين التقنية، وكلية العلوم والتكنولوجيا.



يشار إلى أن عملية تحديث بيانات موظفي التعليم العالي، والتربية والتعليم، تعتبر هي الثانية خلال عامين، حيث جرى في العام 2017 تحديث البيانات.