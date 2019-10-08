عاجل

  • حماس: مبادرة الفصائل تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

  • حماس: ندعو رئيس السلطة محمود عباس إعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة

  • حماس: الانتخابات هي حق أصيل لشعبنا الفلسطيني وهي استحقاق على السلطة وقيادتها

شؤون فلسطينية

هل انتهت عملية تحديث بيانات موظفي التعليم التابعين للسلطة بغزة؟

هل انتهت عملية تحديث بيانات موظفي التعليم التابعين للسلطة بغزة؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت مصادر مُطلعة، أن عملية تحديث بيانات الموظفين العموميين العاملين في وزارة التعليم العالي، وكذلك وزارة التربية والتعليم، بدأت منذ أسبوعين، ولا تزال جارية.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوزارتين لا زالتا مستمرتان في تحديث بيانات موظفيها، سواءً العاملين في الجامعات الحكومية، أو المدارس، ولكن مؤخرًا تم الانتهاء من تحديث بيانات بعض الموظفين، وإرسال بياناتهم إلى الوزارة برام الله.

وذكرت المصادر، أن 8600 موظف في التعليم أغلبهم مدرسين سيتم الجلوس معهم من قبل وفد تابع للوزارة برام الله، حيث كان هذا الوفد قد استلم عدداً كبيراً من البيانات المحدثة، والفترة المقبلة سيقوم بتحديث بيانات الآخرين وصولًا إلى انتهاء التحديث بشكل كامل للفصل به من قبل الوزارة برام الله، التي دورها فرز المتقاعدين ماليًا.

وتسلّم مستشار وزير التعليم العالي، سامر عرقاوي، قبل أسبوعين البيانات المحدثة، كما أجرى جولة على عدة جامعات، من بينها جامعة الأقصى، وكلية فلسطين التقنية، وكلية العلوم والتكنولوجيا.

يشار إلى أن عملية تحديث بيانات موظفي التعليم العالي، والتربية والتعليم، تعتبر هي الثانية خلال عامين، حيث جرى في العام 2017 تحديث البيانات.

أخبار ذات صلة

بالصور: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لشد الرحال للدفاع عنه

بالصور: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لشد الرحال للدفاع عنه

الثاني خلال 24 ساعة.. إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

الثاني خلال 24 ساعة.. إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

المالكي: انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية غداً يؤسس لمرحلة جديدة

المالكي: انعقاد الحكومتين المصرية والفلسطينية غداً يؤسس لمرحلة جديدة

صور: استخراج (زر قميص) من رئة طفل بالمنظار بمجمع الشفاء

صور: استخراج (زر قميص) من رئة طفل بالمنظار بمجمع الشفاء

التنمية الاجتماعية: ندرس سحب موظفينا من الوزارة بغزة بسبب ممارسات حماس

التنمية الاجتماعية: ندرس سحب موظفينا من الوزارة بغزة بسبب ممارسات حماس

شاهد: وفد طبي مصري كبير يصل قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية

شاهد: وفد طبي مصري كبير يصل قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية

البرغوثي: يجب أن تتوفر حرية الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين قبل إجرائها

البرغوثي: يجب أن تتوفر حرية الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين قبل إجرائها

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

الثاني خلال 24 ساعة.. إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

الثاني خلال 24 ساعة.. إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

صور: استخراج (زر قميص) من رئة طفل بالمنظار بمجمع الشفاء

صور: استخراج (زر قميص) من رئة طفل بالمنظار بمجمع الشفاء

الشرطة تعتقل 11 مطلوباً وتُتلف مركبات غير قانونية بالعيزرية وأبو ديس

الشرطة تعتقل 11 مطلوباً وتُتلف مركبات غير قانونية بالعيزرية وأبو ديس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة الغربية

طقس الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء حارة

طقس الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء حارة

شاهد: آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق لأداء &#34;صلوات الغفران&#34;

شاهد: آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق لأداء "صلوات الغفران"

الحكومة: الوفد الوزاري بالقاهرة سيوقع عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون

الحكومة: الوفد الوزاري بالقاهرة سيوقع عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون

ملحم: نَسعى لتوسعة الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة

ملحم: نَسعى لتوسعة الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة

منوعات

فيديو: استنفار أمني في أمريكا بسبب &#34;الجوكر&#34;

فيديو: استنفار أمني في أمريكا بسبب "الجوكر"

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

شاهد: مطرب أرجنتيني يتعرض لموقف صادم خلال حفل فني

قمر تردّ على اتّهامها بتحريض طليقها الفنان آدم بخطف وتعذيب إنجي خوري

قمر تردّ على اتّهامها بتحريض طليقها الفنان آدم بخطف وتعذيب إنجي خوري

صباح الجزائري تحتفلُ بخطوبة ابنتها ترف.. شاهد جمالها

صباح الجزائري تحتفلُ بخطوبة ابنتها ترف.. شاهد جمالها

مشادة كلامية بين فتاة أرمينية وبين علا الفارس بسبب &#34;جد&#34; الأخيرة

مشادة كلامية بين فتاة أرمينية وبين علا الفارس بسبب "جد" الأخيرة

بعد بكائها بسبب تسريب صورتها من دون حجاب.. مشاعل الشحي تتخلى عنه

بعد بكائها بسبب تسريب صورتها من دون حجاب.. مشاعل الشحي تتخلى عنه

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

عربي

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

شاهد: تسجيل نادر لاعتراف قائد في الجيش الإسرائيلي بالوقوع بيد القوات المصرية

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

عودة الانترنت للعراق ومقتل صحفي والرئيس صالح يُعلق

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي

شاهد: أمطار غزيرة تهطل على الحرم المكي

شاهد: الإمارات تُطلق خدمة للسفر دون الجواز أو الهوية

شاهد: الإمارات تُطلق خدمة للسفر دون الجواز أو الهوية