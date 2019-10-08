واشنطن تُخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، مشيراً إلى أنه أرسل احتجاجاً بهذا الصدد إلى البيت الأبيض.



وقال إنجل في رسالته إلى البيت الأبيض: "أشعر بالقلق الشديد بسبب التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، وأحثكم بشدة على الامتناع عن هذا الإجراء المتهور"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي بفنلندا، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقاً، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة، وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/ مايو عام 2001.