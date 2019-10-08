قيادي بـ"حماس": لا داعي لـ"مبررات سخيفة" لعدم إجراء انتخابات رئاسية







رام الله - دنيا الوطنتساءل نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، عن سبب رفض الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات رئاسية، وإصراره على إجراء انتخابات تشريعية.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لماذا يصرُ المنتهية ولايته، محمود عباس، على إجراء انتخابات تشريعية، ويرفض إجراءانتخابات رئاسية؟".وأضاف: الإجابة باختصار هي: "أنه لا أمل في فوزه في الانتخابات الرئاسية، أمام أي مرشّح جدّي!.. إذن، لا داعي للتذاكي بتقديم مبررات سخيفة، لعدم إجراء انتخابات رئاسية، فالديمقراطية لا تتجزّأ..أليس كذلك؟".وكلّف الرئيس عباس، أمس الإثنين رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.