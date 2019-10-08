قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة الغربية





جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وفي السياق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأن القوات الاسرائيلية، ضبطت أسلحة وذخيرة في بلدة عزون بقلقيلية، ومدينة الخليل.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية، والتي طالت تسعة مواطنين فلسطينيين.