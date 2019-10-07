آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق لأداء "صلوات الغفران"

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن عشرة آلاف مستوطن اقتحموا حائط البراق بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك لأداء "طقوس وصلوات" ما يعرف باسم "الغفران".



وأوضحت القناة، أنه من المتوقع أن يصل العدد لمئة ألف مستوطن، متابعةً: "هذه الطقوس حتى الساعات الأولى من الصباح برئاسة كبار حاخامات إسرائيل الحاخام إسحق يوسف ودافيد لاو وحاخام حائط البراق والأماكن المقدسة صمويل رابينوفيتش".





رام الله - دنيا الوطن