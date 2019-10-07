شؤون فلسطينية

آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق لأداء "صلوات الغفران"

آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق لأداء "صلوات الغفران"
جانب من اقتحام المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن عشرة آلاف مستوطن اقتحموا حائط البراق بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، وذلك لأداء "طقوس وصلوات" ما يعرف باسم "الغفران".

وأوضحت القناة، أنه من المتوقع أن يصل العدد لمئة ألف مستوطن، متابعةً: "هذه الطقوس حتى الساعات الأولى من الصباح برئاسة كبار حاخامات إسرائيل الحاخام إسحق يوسف ودافيد لاو وحاخام حائط البراق والأماكن المقدسة صمويل رابينوفيتش".

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