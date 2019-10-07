الحكومة: الوفد الوزاري بالقاهرة سيوقع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى القاهرة، تكتسب أهمية استثنائية نظرا لدور مصر المحوري في تقديم كل متطلبات الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.



وأضاف ملحم، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أن الزيارة هي الأولى لوفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء، موضحاً أن الوزراء سيتباحثون مع نظرائهم المصريين في آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في جميع المجالات التخصصية.



وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات لتطوير مجالات العمل والتعاون المشترك في المستقبل.