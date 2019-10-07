ملحم: نسعى لتوسعة الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: إنه يتطلع خلال زيارته للقاهرة لبحث ثلاثة مواضيع نظيره المصري، هي: تفعيل الربط الإقليمي خاصة أن فلسطين ضمن الدول الثمانية، وربط التفعيل القديم مع مصر من خلال ربط رفح والعريش، وتوسعة هذا الربط للاستفادة من أكبر كمية للكهرباء لقطاع غزة لمعالجة العجز الكهربائي بالقطاع.



وأوضح ملحم، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أنه سيتم بحث تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى سبل ترشيد الطاقة، مشيراً إلى أن مصر لها تجارب كبيرة في هذا المجال.







يذكر أن وفداً وزارياً برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وصل مساء اليوم إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين، وذلك بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطن