شاهد: الإمارات تُطلق خدمة للسفر دون الجواز أو الهوية

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالشراكة مع طيران الإمارات، عن خدمة جديدة تمكن المسافرين على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، دون استخدام أو إبراز أية وثيقة رسمية مثل جواز السفر أو الهوية.وحسب وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإن شرط ذلك هو إنهاء إجراءات السفر في المحطة الأولى، وذلك بتسجيل الحضور لدى "كاونترات" طيران الإمارات، والحصول على بطاقة بيانات الرحلة.وقالت فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية، يتم الأمر من خلال تعرف الأجهزة الذكية على بوابات العبور، على هوية المسافر عبر بصمة العين والتعرف الى الوجه، بعد تسجيلها وحفظها من قبل الكاميرات الموجودة على الكاونترات، إضافة الى ادخال البيانات الشخصية الأخرى من قبل موظفة الطيران.وأوضحت المزروعي أن استخدام السمات الحيوية تقدم تجربة سفر أفضل، وستكون بمثابة ثورة في التعرف والتحقق من هوية المسافرين لإنهاء إجراءات السفر بطريقة سريعة وآمنة، ما من شأنه تحسين عمليات الخدمة الذاتية في المطارات على مستوى السرعة والأمان.