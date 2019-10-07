المدلل: سلمنا مبادرة الفصائل لأحمد حلس ونأمل رداً إيجابياً من فتح

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن حركته سلمت مبادرة الفصائل الثمانية لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس.





وأوضح المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل الثمانية، ومعها الجهاد الإسلامي، لا زالت تنتظر الرد الرسمي لفتح بشأن موقفها من المبادرة، متابعاً: "نأمل أن تقدم فتح رداً إيجابياً على المبادرة".





يذكر، أن ثمانية فصائل فلسطينية، قدمت مبادرة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، حيث ردت عليها حماس بالقبول، فيما لم ترد حركة فتح حتى اللحظة على المبادرة.

خاص دنيا الوطن