شاهد: إسرائيل تنشر لأول مرة وثائق سرية عن حرب أكتوبر

نشر موقع (مفزاك لايف)، صور ووثائق، قال إنها تنشر لأول مرة لحرب أكتوبر بين إسرائيل ومصر، حيث ظهر فيها وزير الحرب موشيه ديان، ورئيس الأركان دافيد إلعازار، ورئيس أمان، اللواء ايلي زعيرا، واللواء أرئييل شارون، والمقدم يعكوف عكينين، والعقيد يهوشع ساغي، والجنرال رحبعام زئيفي.





كما يظهر في الصور، وفق الموقع، كبار قادة القيادة الشمالية وهم: مناحيم ميرون، يسرائيل تل، حاييم بار ليف، مردخاي هود، يتسحاق حوفي، اللواء مناحيم مارون، أبراهام أرنون، اللواء غادي زوهار، العميد يكوتيل آدم.



وحسب الموقع، فقد سمح بالنشر تقرير للمخابرات مقدم إلى وزير الجيش ورئيس الأركان في (5 تشرين الأول/ أكتوبر 1973) في الساعة 1:15 بعد الظهر، يؤكد أن "احتمال أن المصريين يعتزمون استئناف القتال منخفض"، بالإضافة لنشر مناقشات هيئة الأركان العامة المثيرة في الأيام الأولى للحرب.





















رام الله - دنيا الوطن