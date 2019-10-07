براك: الإعلام المحلي بكل مكوناته شريك أصيل بدعم جهودنا في مكافحة الفساد

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك: إن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل سيشكل نقطة انطلاق جديدة بعمل الهيئة، مؤكداً على تبني الهيئة لسياسة الانفتاح على المجتمع الفلسطيني بكافة مؤسساته وشرائحه.



وأوضح أن هذا المؤتمر يعتبر أداة لتقليص الفجوة بين الهيئة والمواطنين، وسيعمل على تغيير انطباعاتهم حول ظاهره الفساد ودرء انتشاره في فلسطين.



جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته الدائرة الإعلامية في هيئة مكافحة الفساد، بمشاركة ممثلين عن الهيئة واللجنة المدنية للعلاقات العامة في مؤسسات السلطة الوطنية، برئاسة السيد عبد السلام آسيا، وأعضاء اللجنة المنتخبة للعلاقات العامة والإعلام، يوم الاثنين.





ودعا براك لجنة العلاقات العامة للمشاركة في لجان المؤتمر وتقديم أوراق عمل خلاله، بالإضافة لضرورة مساهمتهم بالترويج للمؤتمر بشكل مميز، مشيراً إلى أن المؤتمر سوف يعقد على مدى ثلاثة أيام، ابتداءً من 9 كانون الأول/ ديسمبر، والذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.



وأشار إلى أن الهيئة تحارب الفساد كجهة مختصة، ولكن أبوابها مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بجميع أنشطتها وفعالياتها، مشيراً إلى أهمية التعاون بصورة تشاركية بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني لمحاربة الفساد، وإيجاد بيئة مجتمعية رافضة له، خاصة وأننا نعتبر إعلامنا المحلي بكل مكوناته شريكاً أصيلاً لدعم جهودنا في مكافحة الفساد.









من جانبه، أشار مسؤول ملف الإعلام في الهيئة الأستاذ منتصر حمدان إلى أن الانطباع العام عن الفساد لدى المجتمع الفلسطيني يفوق بحد كبير وجود الفساد على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت حتى الآن ما يقارب (56) مقترحاً لأوراق بحثية، ستقدم خلال المؤتمر، وأهمية الشراكة الإعلامية في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري.



فيما أشار المدير العام في الهيئة عبد الله عليان إلى أن الهيئة تتبنى الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد للأعوام 2020- 2022 نهج التشاركية المجتمعية، مشيراً إلى أن الهيئة ستسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح مؤتمرها الدولي.



بدوره، أشاد آسيا بجهود الهيئة الكبيرة التي تبذلها في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني، وأكد على استعداد اللجنة للتعاون مع الهيئة لإنجاح المؤتمر والترويج له، والمشاركة في لجانه المختلفة، مشدداً على أهمية عقد المزيد من الاجتماعات بين الجانبين لرسم صيغة التعاون، بهدف ضمان استمرارها حتى بعد انتهاء المؤتمر.



واستفسر ممثلوا اللجنة الإعلامية عن ترتيبات الهيئة للمؤتمر، وناقشوا دورهم في إنجاح المؤتمر والترويج له، وأكدوا على استعدادهم للمشاركة في لجان المؤتمر، وخاصة لجنتي الاستقبال والبروتوكول، وأبدوا رغبتهم ببحث إمكانية تقديم أوراق عمل خلال المؤتمر.





بدوره، أوضح مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة: أن الهدف من هذا الاجتماع هو رسم خطة وتحديد خيارات وأشكال التعاون المشترك بين الهيئة واللجنة الإعلامية، مؤكداً بأن الهيئة تهدف لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية، وذلك لنشر الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد.من جانبه، أشار مسؤول ملف الإعلام في الهيئة الأستاذ منتصر حمدان إلى أن الانطباع العام عن الفساد لدى المجتمع الفلسطيني يفوق بحد كبير وجود الفساد على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت حتى الآن ما يقارب (56) مقترحاً لأوراق بحثية، ستقدم خلال المؤتمر، وأهمية الشراكة الإعلامية في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري.فيما أشار المدير العام في الهيئة عبد الله عليان إلى أن الهيئة تتبنى الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد للأعوام 2020- 2022 نهج التشاركية المجتمعية، مشيراً إلى أن الهيئة ستسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح مؤتمرها الدولي.بدوره، أشاد آسيا بجهود الهيئة الكبيرة التي تبذلها في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني، وأكد على استعداد اللجنة للتعاون مع الهيئة لإنجاح المؤتمر والترويج له، والمشاركة في لجانه المختلفة، مشدداً على أهمية عقد المزيد من الاجتماعات بين الجانبين لرسم صيغة التعاون، بهدف ضمان استمرارها حتى بعد انتهاء المؤتمر.واستفسر ممثلوا اللجنة الإعلامية عن ترتيبات الهيئة للمؤتمر، وناقشوا دورهم في إنجاح المؤتمر والترويج له، وأكدوا على استعدادهم للمشاركة في لجان المؤتمر، وخاصة لجنتي الاستقبال والبروتوكول، وأبدوا رغبتهم ببحث إمكانية تقديم أوراق عمل خلال المؤتمر.

رام الله - دنيا الوطن