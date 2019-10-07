دولي

نتنياهو: بحثت مع بوتين هاتفياً قضايا مهمة لـ"أمن إسرائيل"

نتنياهو: بحثت مع بوتين هاتفياً قضايا مهمة لـ"أمن إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مكالمة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهنأه بمناسبة عيد ميلاده الـ 67 الذي يصادف اليوم. 

وقال نتنياهو خلال مراسم أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول "رأس السنة العبرية الجديدة": "إنه أجرى مكالمة مهمة جداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع به قبل عدة أسابيع لبحث قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل، فهذه المكالمة أيضاً مهمة لأمن إسرائيل".

وتابع نتنياهو يقول:" نواجه تحديات كبيرة حولنا، ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق مهم مع روسيا، وهذا يعتبر حيوياً بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".

أخبار ذات صلة

كوخافي: فصل الصيف الأخير كان حافلًا بأحداث أمنية فوق وتحت الأرض

كوخافي: فصل الصيف الأخير كان حافلًا بأحداث أمنية فوق وتحت الأرض

ترامب مهدداً تركيا: سندمر اقتصادها في حال قامت بـ&#34;تجاوزات&#34;

ترامب مهدداً تركيا: سندمر اقتصادها في حال قامت بـ"تجاوزات"

قبالة صقلية.. مقتل تسعة وإنقاذ 22 من مركب يقل مهاجرين

قبالة صقلية.. مقتل تسعة وإنقاذ 22 من مركب يقل مهاجرين

انفجار استهدف حافلة مجندين يودي بحياة 10 على الأقل شرق أفغانستان

انفجار استهدف حافلة مجندين يودي بحياة 10 على الأقل شرق أفغانستان

ظريف: الولايات المتحدة &#34;محتل غير ذي صفة&#34; في سوريا

ظريف: الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة" في سوريا

أردوغان: أمريكا بدأت الانسحاب من شمال سوريا

أردوغان: أمريكا بدأت الانسحاب من شمال سوريا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتحرك عسكرياً لوقف تركيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتحرك عسكرياً لوقف تركيا

ليبرمان يفتح النار على الليكود: نتنياهو لا يفهم الثقافة والولاء وريغيف بهيمة

ليبرمان يفتح النار على الليكود: نتنياهو لا يفهم الثقافة والولاء وريغيف بهيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

براك: الإعلام المحلي بكل مكوناته شريك أصيل بدعم جهودنا في مكافحة الفساد

براك: الإعلام المحلي بكل مكوناته شريك أصيل بدعم جهودنا في مكافحة الفساد

عريقات يوجه طلباً للأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات العامة

عريقات يوجه طلباً للأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات العامة

العسيلي: وزارة الاقتصاد تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق المستهلك

العسيلي: وزارة الاقتصاد تضع ضمن أولوياتها حماية حقوق المستهلك

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الضغط على الاحتلال بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الضغط على الاحتلال بشأن إجراء الانتخابات بالقدس

دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

اشتية: أزمة المقاصة لم تُحل وملتزمون برواتب الشهداء والأسرى

اشتية: أزمة المقاصة لم تُحل وملتزمون برواتب الشهداء والأسرى

شاهد: أحمد التيان يتسلم مهامه رئيسًا لجامعة الأزهر بغزة

شاهد: أحمد التيان يتسلم مهامه رئيسًا لجامعة الأزهر بغزة

عزام الأحمد: القيادة بحثت خلال اجتماعها أزمة كهرباء القدس

عزام الأحمد: القيادة بحثت خلال اجتماعها أزمة كهرباء القدس

منوعات

قمر تردّ على اتّهامها بتحريض طليقها الفنان آدم بخطف وتعذيب إنجي خوري

قمر تردّ على اتّهامها بتحريض طليقها الفنان آدم بخطف وتعذيب إنجي خوري

صباح الجزائري تحتفلُ بخطوبة ابنتها ترف.. شاهد جمالها

صباح الجزائري تحتفلُ بخطوبة ابنتها ترف.. شاهد جمالها

مشادة كلامية بين فتاة أرمينية وبين علا الفارس بسبب &#34;جد&#34; الأخيرة

مشادة كلامية بين فتاة أرمينية وبين علا الفارس بسبب "جد" الأخيرة

بعد بكائها بسبب تسريب صورتها من دون حجاب.. مشاعل الشحي تتخلى عنه

بعد بكائها بسبب تسريب صورتها من دون حجاب.. مشاعل الشحي تتخلى عنه

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

شاهد اللحظة الدرامية.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

سوزان نجم الدين بأقوى هجوم على باسم ياخور وبرنامجه.. هذا ما كشفته

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

أول ظهور لمي كساب في الأيام الأخيرة من الحمل .. هكذا بدت

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

كيف بررت شاهيناز خلع الحجاب؟

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

طعن مُغني راب بريطاني بسكين في حفل غنائي

عربي

من بينها القضية الفلسطينية..ملك الأردن وموغريني يبحثان التطورات الإقليمية بالمنطقة

من بينها القضية الفلسطينية..ملك الأردن وموغريني يبحثان التطورات الإقليمية بالمنطقة

ولي عهد أبوظبي: ندعم لبنان &#34;على المستويات المختلفة&#34;

ولي عهد أبوظبي: ندعم لبنان "على المستويات المختلفة"

وكالة الأنباء العراقية: عودة خدمة الإنترنت للبلاد

وكالة الأنباء العراقية: عودة خدمة الإنترنت للبلاد

الحريري يعد بـ&#34;إعلان طيب&#34; بعد لقائه مع ولي عهد أبوظبي

الحريري يعد بـ"إعلان طيب" بعد لقائه مع ولي عهد أبوظبي