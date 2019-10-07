نتنياهو: بحثت مع بوتين هاتفياً قضايا مهمة لـ"أمن إسرائيل"

وقال نتنياهو خلال مراسم أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول "رأس السنة العبرية الجديدة": "إنه أجرى مكالمة مهمة جداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع به قبل عدة أسابيع لبحث قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل، فهذه المكالمة أيضاً مهمة لأمن إسرائيل".



وتابع نتنياهو يقول:" نواجه تحديات كبيرة حولنا، ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق مهم مع روسيا، وهذا يعتبر حيوياً بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".