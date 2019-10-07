ولي عهد أبوظبي: ندعم لبنان "على المستويات المختلفة"

شدّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على دعم الإمارات للبنان "على المستويات المختلفة".



وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن ولي العهد أكد خلال اجتماع مع رئيس وزراء لبنان الزائر سعد الحريري على أن الإمارات "حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور"، كما نقلت وكالة (رويترز).



وأشارت الوكالة إلى أن الحريري يزور الإمارات للمشاركة في أعمال (المؤتمر الاستثماري الإماراتي-اللبناني الثاني) الذي ينعقد في أبوظبي.



رام الله - دنيا الوطن