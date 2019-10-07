شؤون فلسطينية

قيادي بالديمقراطية: نُريد انتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل

قيادي بالديمقراطية: نُريد انتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن حركته تدعم إجراء الانتخابات، مستدركاً: "لكن نريدها شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

وأضاف أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هذه الانتخابات، يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن تكون في إطار وطني، وفق التمثيل النسبي الكامل.

وتابع أبو ظريفة: "نريد انتخابات شاملة، بما يمكن من استعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء كل ركائز الوضع السياسي الفلسطينية سواء السلطة أو المنظمة على قاعدة ديمقراطية، يشارك بها الجميع".

يذكر أن، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قال: إنه جرت اتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ومع الأطراف الدولية الصديقة بشأن الانتخابات، لأن إعلان الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، لاقى ترحيباً دولياً كبيراً.

وتابع مجدلاني، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه في اجتماع القيادة أمس، كان هناك تتويج لاجتماعات منفصلة للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح.

وأضاف: الانتخابات الرئاسية، ستكون لاحقة للانتخابات البرلمانية، لأننا لا نريد أن نترك فراغاً، وسنتفق على المدة التي سنجري فيها الانتخابات، خلال ثلاثة أشهر ستة أشهر أو سنة، ثم بعد ذلك نتفق على إجراء الانتخابات الرئاسية. 

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