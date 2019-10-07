كوخافي: فصل الصيف الأخير كان حافلًا بأحداث أمنية فوق وتحت الأرض





جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تأبين قتلى "لواء المظليين"، وفق ما نقل موقع (0404) الإسرائيلي.





وأضاف: "تبقي أعيننا مفتوحة، ونجري جلسات لتقييم الوضع يوميًا، ونتخذ قرارات مهنية ومسؤولة تؤدي إلى تنفيذ غارات وإحباط تهديدات، وذلك إلى جانب الحفاظ على توازنات".





ونقل المتحدث باسم جيش الاحتلال عن كوفاخي: إن فصل الصيف الأخير كان حافلًا بأحداث أمنية فوق وتحت الأرض، في جبهات قريبة وبعيدة.

وأضاف: في قطاع غزة تم إحباط ومنع هجمات بإطلاق القذائف الصاروخية، وتم إحباط محاولات تسلل مرة تلو الأخرى، وفي الضفة الغربية تواصل الجهد الإستخباري والميداني والذي أدى إلى إحباط عمليات كثيرة، وللأسف ليس جميعها، وفي الشمال تم تنفيذ نشاطات لصد جهود إيران والحزب اللبناني، التحديات لم تنتهي.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي: إن الجيش "لن يسمح باستهداف دولة إسرائيل، ولو وقع ذلك سنرد بقوة شديدة"، وفق تعبيره.