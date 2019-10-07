العوض: ستُخضع الانتخابات للحوار الفلسطيني ونُريدها عامة وشاملة ومُتزامنة

وأضاف: الانتخابات الرئاسية، ستكون لاحقة للانتخابات البرلمانية، لأننا لا نريد أن نترك فراغاً، وسنتفق على المدة التي سنجري فيها الانتخابات، خلال ثلاثة أشهر ستة أشهر أو سنة، ثم بعد ذلك نتفق على إجراء الانتخابات الرئاسية.

خاص دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن حزبه يساند إجراء الانتخابات العامة حسب القانون الفلسطيني، مشيراً إلى أن الأمر سيخضع للحوار بين مختلف المكونات السياسية للشعب الفلسطيني.وقال العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن هذه الحوارات، هي التي ستحدد الموقف الذي يمكن اتخاذه لاحقاً، متابعاً: "ورشة الحوارات ستبدأ مع جميع الفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني لإزالة العقبات التي يمكن أن تعترض الانتخابات".وأضاف العوض: "الأصل في إجراء الانتخابات أن تكون عامة ومتزامنة وشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والمطلوب من هذه الحوارات، أن توفر الأجواء المطلوبة لهذه الانتخابات".يذكر، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قال: إنه جرت اتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ومع الأطراف الدولية الصديقة بشأن الانتخابات، لأن إعلان الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، لاقى ترحيباً دولياً كبيراً.وتابع مجدلاني، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه في اجتماع القيادة أمس، كان هناك تتويج لاجتماعات منفصلة للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح.