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وكالة الأنباء العراقية: عودة خدمة الإنترنت للبلاد

وكالة الأنباء العراقية: عودة خدمة الإنترنت للبلاد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء العراقية مساء اليوم الإثنين، أن خدمة الإنترنت عادت للبلاد، وفق ما نقلت قناة (العربية).

 يأتي ذلك بعد أيام من الانقطاع على خلفية تظاهرات عمت العراق، أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة الآلاف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، على الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، فيما لفت أن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

جاء ذلك خلال، استقباله، وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، والوفد المرافق له الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية ومديري وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز، والسفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف.

وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وزير الخارجية محمد الحكيم، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض وعدد من المسؤولين في وزارتي النفط والخارجية، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن العراق يرغب بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة.

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