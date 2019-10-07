الحريري يعد بـ"إعلان طيب" بعد لقائه مع ولي عهد أبوظبي

رئيس الوزراء اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

نقل تلفزيون (إل.بي.سي) اللبناني عن رئيس الوزراء سعد الحريري قوله إن "الجو كان إيجابيا جدا" خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيح محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين.



وأضاف: أنه سيكون هناك إعلان طيب يوم الاثنين "وإن شاء الله يكون في إعلان منيح اليوم"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وذكر التلفزيون، أن الحريري أدلى بهذه التصريحات للصحفيين خلال زيارته للإمارات.