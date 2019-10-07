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شاهد: أحدث صورة لحسني مبارك في ذكرى نصر أكتوبر

شاهد: أحدث صورة لحسني مبارك في ذكرى نصر أكتوبر
الرئيسان حسني مبارك وأنور السادات
رام الله - دنيا الوطن
نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، صورة لجده خلال الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

ونشر عمر على صفحته الرسمية في (إنستغرام) صورة تجمعه بالرئيس الأسبق، هنأ خلالها القوات المسلحة المصرية قائلا: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)

يذكر أن مبارك، قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، كما يطلق عليه "صاحب الضربة الجوية الأولى" خلال الحرب.



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