ترامب مهدداً تركيا: سندمر اقتصادها في حال قامت بـ"تجاوزات"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بتدمير اقتصاد تركيا، إذا قامت بما وصفها أي "تجاوزات" في شمال شرق سوريا.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إذا "فعلت تركيا أي شيء خارج المسموح فسأقوم بتدمير اقتصادها كما فعلت سابقا"، كما نقلت قناة (العربية).



وكان ترامب قال في وقت سابق اليوم: إن الوقت حان لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من الحروب السخيفة، مشدداً على أن تلك الحروب لا نهاية لها.



جاء ذلك، في تغريدة لترامب عبر (تويتر)، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، متابعاً: "الكثير من تلك الحروب قبلية".



وأضاف ترامب: "على الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا، وعلى أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا".